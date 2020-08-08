رياضة | رسميًا.. المايسترو أندريا بيرلو مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. المايسترو أندريا بيرلو مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت، تعيين نجم الفريق السابق أندريا بيرلو مديرًا فنيًا لليوفي بشكل رسمي خلفًا للمدرب ماوريتسيو ساري الذي تمت إقالته مؤخرًا من تدريب الفريق.

وكشف يوفنتوس عبر موقعه الرسمي توقيع أندريا بيرلو عقدًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لليوفي لمدة عامين وتحديدًا حتي 30 يونيو 2022، خلفًا لـ"ساري" الذي تمت إقالته بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمس على يد فريق أوليمبيك ليون الفرنسي.

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ويعد قرار تعيين يوفنتوس لـ"بيرلو" مدربًا للفريق بمثابة مفاجئة لعشاق اليوفي خاصة وأن النجم الإيطالي لا يمتلك خبرات تدريبية كبيرة، حيث تولي فقط قيادة فريق الشباب تحت 23 عامًا بالنادي قبل أيام قليلة، وتم اختياره اليوم لتدريب الفريق الأول.

وأكدت تقارير صحفية أن تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس جاء بناءًا على اختيار اندريا انييلي رئيس النادي الإيطالي.

ويعد بيرلو واحد من أفضل نجوم إيطاليا، لعب ضمن صفوف يوفنتوس عدة سنوات ، وخاض مع الفريق 119 مباراة، بين 2011 و2015 وحقق معه عدة بطولات وألقاب، كما مثل منتخب إيطاليا في 116 مباراة، وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.