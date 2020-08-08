رياضة | أزمة جديدة في ملف تجديد حازم إمام مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في ملف تجديد حازم إمام مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة نادي الزمالك، تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الاستقرار داخل عناصر الأبيض الأساسية.

تجديد حازم إمام مع الزمالك

رفض مسؤولو نادي الزمالك الطلبات المالية لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول الأبيض، لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

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من جانبه كشفت مصادر صحفية، أن حازم إمام طلب الحصول على مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم، بينما توقف عرض مسؤولي الزمالك 3 ملايين جنيه.

وأوضحت المصادر، أن حازم إمام وقع بالفعل على عقود، التجديد مع الزمالك في وقت سابق إلا أن النادي الأبيض لم يوثق العقود حتى الآن بسبب عدم الوصول بعد لاتفاق مع اللاعب حول القيمة المالية في عقده الجديد.

الجدير بالذكر أن عقد حازم إمام مع الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث أعلن مسؤولو القلعة البيضاء من قبل عن عزمهم لتمديد عقد قائد الفريق لمدة موسمين جديدين.