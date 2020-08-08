رياضة | لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي ضد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيل الفريق الأساسية التي ستواجه فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:-

حراسة المرمى: كابييرو.

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خط الدفاع: كورت زوما - كريستنسين - جيمس - إيمرسون.

خط الوسط: كانتي - باركلي - كوفاسيتش - هودسون اودوي - ماسون ماونت.

خط الهجوم: تامي إبراهام.

وحقق الفريق البافاري فوزا كبيرا في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.