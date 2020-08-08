رياضة | يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا والتي ربطت نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وقال أنييلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية :"كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان؟ سيبقى معنا. أنا متأكد من أنه سيلعب مع يوفنتوس في الموسم المقبل".

وأوضحت الشبكة البريطانية أن تلك التصريحات جاءت بعد إقصاء يوفنتوس من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، حيث خسر يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يفوز في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا إنضم إلى يوفنتوس في 2018 ويملك عقدًا حتى 2022 مع السيدة العجوز وخاض مع يوفنتوس حتى الآن 89 مباراة وسجل 65 هدفًا وصنع 18 هدف آخرين.