رياضة | تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اقتراب مسؤولو النادي الأحمر من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر إن المفاوضات مع النادي الإنجليزي تسير بشكل إيجابي للغاية واقتربنا من الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة وضم رمضان صبحي بشكل نهائي.

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وتابع المصدر بأن انتقال رمضان صبحي إلى النادي الأهلي سيكلف خزيننة النادي 3 مليون و750 ألف جنيه استرليني بعدما تم الاتفاق بين مسؤولو الأهلي والنادي الإنجليزي على هذا المقابل المادي لانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر على أنه بالرغم من رغبة نادي بيراميدز في ضم اللاعب والتفاوض مع هيديرسفيلد الإنجليزي إلا أن رغبة رمضان صبحي اللعب بقميص النادي الأهلي داخل مصر.

ولعب رمضان صبحي هذا الموسم بألوان النادي الأهلي بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني.