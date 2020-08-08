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الشوط الأول: بايرن ميونخ (1)-(0) تشيلسي.. دوري أبطال أوروبا

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: كيميتش- بواتينج- ألابا- دافيز.

الوسط: ألكنتارا- جوريزكا- بيرسيتش- مولر- جنابري.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كابايرو

الدفاع: جيمس- زوما- كريستينسين- إيمرسون.

الوسط: كانتي- كوفاسيتش- باركلي.

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الهجوم: هودسون أودي- أبراهام- مونت.

أبرزأحداث اللقاء

بداية المباراة

د8: ضربة جزاء لصالح بايرن ميونخ

د9: ليفاندوفيسكي يحرز الهدف الأول من ركلة الجزاء

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    95,147

  • تعافي

    50,553

  • وفيات

    4,971

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