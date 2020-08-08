الشوط الأول: بايرن ميونخ (1)-(0) تشيلسي.. دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل بايرن ميونخ: حراسة المرمى: نوير الدفاع: كيميتش- بواتينج- ألابا- دافيز. الوسط: ألكنتارا- جوريزكا- بيرسيتش- مولر- جنابري. الهجوم: ليفاندوفسكي. تشكيل تشيلسي: حراسة المرمى: كابايرو الدفاع: جيمس- زوما- كريستينسين- إيمرسون. الوسط: كانتي- كوفاسيتش- باركلي. Advertisements الهجوم: هودسون أودي- أبراهام- مونت. أبرزأحداث اللقاء بداية المباراة د8: ضربة جزاء لصالح بايرن ميونخ د9: ليفاندوفيسكي يحرز الهدف الأول من ركلة الجزاء الوضع في مصر

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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