شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: برشلونة (1)-(0) نابولي.. دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي، على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: تيرشتيجن. الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- ألبا. الوسط: سيرجي روبيرتو- راكيتيتش- دي يونج. الهجوم: ميسي- سواريز- جريزمان. فيما جاء تشكيل نابولي على النحو التالي: حراسة المرمى: أوسبينا. الدفاع: دي لورينزو- مانولاس- كوليبالي- ماريو روي. الوسط: فابيان رويز- ديمي- زيلينسكي. Advertisements الهجوم: كاليخون- ميرتينز- إنسيني. أبرز أحداث اللقاء بداية المباراة د10: لانجليه يتقدم بالهدف الأول لبرشلونة من رأسية رائعة د23: ميسي يحرز الهدف الثاني بمجهود فردي راااااائع الوضع في مصر

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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