شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «بيرلو» مدربًا جديدًا ليوفنتوس خلفًا لمواطنه «ساري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم السبت، عن تولي لاعبه السابق، أندريا بيرلو منصب المدير الفني للفريق الكروي الاول، خلفًا لمواطنه ماوريسو ساري.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة، امام ليون الفرنسي.

ويبلغ بيرلو من العمر 41 عامًا، وولد في فليرو في مقاطعة بريشيا، وقد كان لبيرلو مسيرة أسطورية كلاعب قادته للفوز بكل شيء، من دوري الأبطال إلى كأس العالم في عام 2006ـ في السنوات الأربع التي قضاها في مركز خط وسط يوفنتوس، فاز بيرلو بالعديد من ألقاب الدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وجاء في بيان النادي:

اعتبارًا من اليوم سيكون مدرب فريق يوفنتوس، حيث قرر النادي تكليفه بالقيادة الفنية للفريق الأول، بعد اختياره بالفعل ليوفنتوس تحت 23 عامًا.

يعتمد اختيار اليوم على الإيمان بأن بيرلو لديه ما يتطلب الأمر من أول ظهور له على مقاعد البدلاء، فريق خبير وموهوب لتحقيق نجاحات جديدة.

Advertisements

وقع أندريا بيرلو اليوم عقدًا لمدة عامين حتى 30 يونيو 2022.