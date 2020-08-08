شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي وسواريز وجريزمان في هجوم برشلونة أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمباراة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي كانت قد أقيمت في فبراير الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: نيلسون سميدو - جيرارد بيكيه - لينجيليه - جوردي ألبا خط الوسط: راكيتيتش - فرانك دي يونج - سيرجيو روبرتو خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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