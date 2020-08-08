شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل هجومي من نابولي أمام برشلونة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني، والتي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل نابولي على النحو التالي: حراسة المرمى: دافيد أوسبينا Advertisements خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبيالي – ماريو روي خط الوسط: فابيان رويز – دييجو ديم – بيوتر زيلينسكي خط الهجوم: جوزيه كاييخون – لوتارو مارتينيز – لورنزو إنسيني جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقُيمت على ملعب سان باولو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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