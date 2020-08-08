شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعديلات في تشكيل تشيلسي لمواجهة بايرن ميونخ بأبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 أعلن فرانك لامبارد المدير لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، والتي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي: حراسة المرمى: ويللي كاباييرو Advertisements خط الدفاع: إميرسون بالميري – كورت زما – أندرياس كريستينسن – رييس جاميس خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – روس باركلي خط الهجوم: ماسون مونت – تامي إبراهام – كالوم هودسون أودوي وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة على البلوز، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بيريدج.

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