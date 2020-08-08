ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام تشيلسي في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - جواو كيميتش خط الوسط: جوريتسكا - بيريسيتش - جنابري - تياجو ألكانتارا خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر

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