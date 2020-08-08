رسميا.. بيرلو مديرا فنيا ليوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق الأول خلفا للمُقال ماوريسيو ساري والذي تمت إقالته اليوم السبت عقب توديع الفريق منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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وأعلن الفريق الإيطالي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواص الاجتماعي «تويتر» :" رسميا.. أندريا بيرلو هو المدرب الجديد للفريق الأول".

وأضاف اليوفي عبر موقعه أن بيرلو قام بتوقيع عقد تولي الإدارة الفنية للفريق الأول اليوم لمدة عامين حتى 30 يونيو من عام 2020، وسيقوم المدرب باختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إدارة اليوفي إقالة ساري من تدريب الفريق الأول بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي، حيث خسر اليوفي في مباراة الذهاب بدور الـ16 بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من الشامبيونزليج بأفضلية تسجيل الهدف خارج الديار.