شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: التتويج يتطلب الفوز على الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد الإسباني مساء أمس الأول والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد 2 - 1 في إياب دور الـ16 ليتأهل إلى دور الثمانية فائزا بنتيجة إجمالية 4 - 2 على حساب الفريق الملكي الأكثر تتويجا بلقب البطولة الأوروبية برصيد 13 لقبا.

وقال جوارديولا عقب المباراة «إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي، فسنظهر وكأننا فريق صغير. إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة».

وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية السبت المقبل، قال جوارديولا «تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين بشأن ليون ونصحوني بأن أكون متأهبا، أمامنا 8 أيام للاستعداد قبل المواجهة، سنستمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون».