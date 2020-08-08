شكرا لقرائتكم خبر أمبولو يحذر مونشنجلادباخ من الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس، قال اللاعب السويسري (23 عاما): من الخطر عندما يؤدي المرء موسما جيدا، أن يعتقد أن كل شيء سينجح من تلقاء نفسه.
يشار إلى أن جلادباخ أنهى موسم الدوري الألماني محتلا المركز الرابع ليتأهل لبطولة دوري الأبطال.
وأضاف أمبولو «عندما نقول الآن إننا نريد مرة أخرى جمع العدد نفسه من النقاط ولا نفعل شيئا من أجل ذلك، لن ينجح الأمر، ويجب علينا أن نصبح أكثر طمعا».
وأعرب اللاعب السويسري الدولي عن اعتقاده بأن التنافس داخل الفريق يمثل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الأهداف الرياضية.
وعن انضمام هانيس فولف من لايبزيج واحتمال انضمام لاعب آخر، قال أمبولو «أتمنى لكل لاعب يأتي إلينا أن يحرز مئة هدف، لنفوز بالبطولة ونحقق أهدافنا».
كانت هذه تفاصيل خبر أمبولو يحذر مونشنجلادباخ من الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.