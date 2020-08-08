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أمبولو يحذر مونشنجلادباخ من الأبطال

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، بريل أمبولو من الشعور بالرضا عن النفس بعد تأهل الفريق لبطولة .

وفي مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس، قال اللاعب السويسري (23 عاما): من الخطر عندما يؤدي المرء موسما جيدا، أن يعتقد أن كل شيء سينجح من تلقاء نفسه.

يشار إلى أن جلادباخ أنهى موسم الدوري الألماني محتلا المركز الرابع ليتأهل لبطولة دوري الأبطال.

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وأضاف أمبولو «عندما نقول الآن إننا نريد مرة أخرى جمع العدد نفسه من النقاط ولا نفعل شيئا من أجل ذلك، لن ينجح الأمر، ويجب علينا أن نصبح أكثر طمعا».

وأعرب اللاعب السويسري الدولي عن اعتقاده بأن التنافس داخل الفريق يمثل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الأهداف .

وعن انضمام هانيس فولف من لايبزيج واحتمال انضمام لاعب آخر، قال أمبولو «أتمنى لكل لاعب يأتي إلينا أن يحرز مئة هدف، لنفوز بالبطولة ونحقق أهدافنا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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