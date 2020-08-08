أمبولو يحذر مونشنجلادباخ من الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، بريل أمبولو من الشعور بالرضا عن النفس بعد تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا

وفي مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس، قال اللاعب السويسري (23 عاما): من الخطر عندما يؤدي المرء موسما جيدا، أن يعتقد أن كل شيء سينجح من تلقاء نفسه.

يشار إلى أن جلادباخ أنهى موسم الدوري الألماني محتلا المركز الرابع ليتأهل لبطولة دوري الأبطال.

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وأضاف أمبولو «عندما نقول الآن إننا نريد مرة أخرى جمع العدد نفسه من النقاط ولا نفعل شيئا من أجل ذلك، لن ينجح الأمر، ويجب علينا أن نصبح أكثر طمعا».

وأعرب اللاعب السويسري الدولي عن اعتقاده بأن التنافس داخل الفريق يمثل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الأهداف الرياضية.

وعن انضمام هانيس فولف من لايبزيج واحتمال انضمام لاعب آخر، قال أمبولو «أتمنى لكل لاعب يأتي إلينا أن يحرز مئة هدف، لنفوز بالبطولة ونحقق أهدافنا».