شكرا لقرائتكم خبر مقعد آسيا يسخن مواجهتي الوحدة والرائد والفيصلي وضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلاحق فريق الوحدة خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا عندما يستضيف نظيره الرائد اليوم على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن طموح الرائد وسعيه لذات الهدف قد يصعب مهمة فرسان مكة.

ويتنافس الفريقان على الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 39 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الرائد صاحب المركز السادس.

وكان الرائد فاز ذهابا 3-2، لكن الوحدة استطاع أيضا إقصاء الرائد من مسابقة كأس الملك بالفوز عليه بركلات الترجيح، قبل أن يودع الوحدة البطولة هو الآخر.

ويتفوق الوحدة هجوميا ودفاعيا رغم أنه تلقى في الجولة الماضية خسارة ثقيلة من الشباب بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الرائد على ضمك ضمن مباريات الجولة الماضية.

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وغالبا ما كان التكافؤ حاضرا في مواجهات الفريقين، حيث إن الرائد في آخر 10 مواجهات فاز في 5 مقابل 4 انتصارات للوحدة ومباراة يتيمة كان سيدها التعادل.

وسيكون الكاسب الأكبر في هذه المباراة طرفا آخر يخوض اليوم أيضا نزالا مهما وهو فريق الفيصلي الذي ينافس أيضا على المقعد الآسيوي، حيث يملك 38 نقطة، وينتظر أي تعثر للوحدة ليظفر بالمركز الرابع، وذلك في حالة فوزه على مضيفه ضمك صاحب المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويتفوق الفيصلي كليا على ضمك سواء في خط الدفاع أو الهجوم، إضافة إلى تمتعه بحالة كبيرة من الاستقرار، كما أنه كسب جولاته الأولى بعد استئناف الدوري بفوزه على التعاون في الجولة الماضية 2-1، في حين سقط ضمك أمام الرائد بثلاثية نظيفة.

يذكر أن الفيصلي فاز ذهابا بهدفين دون مقابل.