فاران يشعر بالأسف لتسببه بهزيمة الريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى مدافع ريال مدريد الإسباني، الفرنسي رافاييل فاران لتحمل مسؤولية هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 - 2 أمس الأول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واهتزت شباك ريال مدريد بهدفين إثر خطأين من جانب فاران، ليفوز مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية 4 - 2 لمباراتي الذهاب والإياب ويتأهل إلى دور الثمانية، بينما ودع ريال مدريد البطولة.

وقال فاران «أردت الظهور في العلن لأن هذه الهزيمة جاءت بسببي، استعد الفريق بشكل جيد حقا لهذه المباراة ولكن الأخطاء كلفتنا، إنني حزين وأشعر بالأسف لزملائي».

وأضاف «ربما جازفنا كثيرا في وقت مبكر للغاية من المباراة، وقد دفعنا ثمن هذا، هناك مراكز على أرض الملعب إذا ارتكبت فيها أخطاء، قد تكون مكلفة حقا».

وكان فاران قدم عروضا رائعة خلال آخر 11 مباراة لريال مدريد في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، والتي لم يهدر خلالها الفريق سوى نقطتين، ليتوج في النهاية باللقب، وقد أبدى لاعبو ريال مدريد دعمهم لفاران بعد أن قدم أسوأ مباراة له خلال العام.

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وقال فاران «أنا ممتن لدعمهم. أشياء كهذه لم تحدث كثيرا لي خلال مسيرتي».

وقال اللاعب توني كروس في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية عقب المباراة: رافاييل فاران كان رائعا طوال الموسم، لذلك لن نركز اللوم عليه.

وواجه المدير الفني زين الدين زيدان انتقادات بسبب عدم إشراك لاعب الجناح فينيسيوس ومحاولة قلب الموازين أمام المنافس خلال الشوط الثاني.

وقال زيدان «كل شخص يمكن أن يكون له رأي، لكنني أنا المدرب، بعض اللاعبين يشاركون أحيانا، وآخرون يشاركون في أحيان أخرى».