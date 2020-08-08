زيدان: فخورون بموسم الريال

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وخسر ريال مدريد، الأكثر تتويجا بدوري الأبطال برصيد 13 لقبا، أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1 - 2 أمس الأول في إياب دور الـ16، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية 4 - 2 ويتأهل إلى دور الثمانية.
يشار إلى أنها الهزيمة الأولى لزيدان في مواجهة بأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال، منذ بداية مشواره في منصب المدير الفني لريال مدريد.
وقال زيدان عقب المباراة «بالطبع لا يمكننا الشعور بالسعادة، لقد خسرنا المباراة وخرجنا، نحن فخورون بما قدمنا هذا الموسم، هذه هي كرة القدم، خسرنا أمام فريق جيد وعلينا تقبل هذا».
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