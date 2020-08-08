لايبزج يتوقع صعوبة أتلتيكو

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وقال مدرب الفريق جوليان ناجلسمان أمس في الوقت الذي يستعد فيه فريقه للتوجه لمدينة لشبونة «سيكون الأمر متعلقا بالصبر، أتلتيكو لديه خبرة في غلق الملعب لفترة وتلقي أهداف قليلة، لا يمكننا التقدم بشكل أعمى».
ويواجه لايبزج الخميس فريق أتلتيكو، وصيف نسختي 2014 و2016، حيث يلتقي الفائز منهما في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأتالانتا.
ويسابق المدافع مارسيل هالستينبيرج الزمن للتعافي من مشكلة في الظهر بينما لم تكتمل جاهزية المهاجم باتريك ستشيك، حيث استأنف التدريبات أخيرا.
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