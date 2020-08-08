شكرا لقرائتكم خبر النصر يبقي مايكون عامين ويرسم على نام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تبرم إدارة نادي النصر عقدا احترافيا مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا لعامين بعد أن أنهى الأخير علاقته بناديه السابق جالطة سراي التركي الأسبوع الماضي من خلال فك ارتباطه به.

ولم تكشف إدارة النصر عن التفاصيل المالية، إلا أن حاجة الفريق للاعب ستضعه في موقف تنفيذ الجزء الأكبر من طلباته، خاصة أن غياب مايكون عن مباراة الديربي أمام الهلال الأربعاء الماضي والذي خسره النصر 1-4، كشف ضعف دفاع النصر وتحميله مسؤولية الأهداف.

على الصعيد نفسه، وضع النصر عينه على مدافع فريق السد القطري، الكوري الجنوبي الدولي نام تاي، حيث بدأ في إعداد الدراسات القانونية لفك ارتباط اللاعب بناديه القطري بعد أن وقع معه الموسم الماضي عقدا احترافيا يمتد إلى 3 سنوات.

ويبدو أن حظوظ النصر في إتمام الصفقة ضعيفة نظرا لسريان عقد اللاعب وتمسك المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز

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به لمعرفته بالكرة الخليجية والقطرية على وجه التحديد بعد أن حقق عددا من البطولات والألقاب مع الدحيل قبل السد من بينها الدوري وكأس الأمير وكأس قطر.

كما حصل نام تاي على جائزة أفضل لاعب في قطر عام 2017.

وكان اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية لمنتخب بلاده أثناء الاستعداد لكأس آسيا عام 2018.