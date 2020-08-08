شكرا لقرائتكم خبر الحارثي: بلايلي محروم من العودة.. مارين وسوزا مصابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمد الحارثي أن ظروف الطيران فقط هي التي حالت دون وصول اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، مرجعا ذلك إلى إغلاق بلاده الرحلات كافة، نافيا وجود أسباب أخرى.

وعن المحترف ديجانيني تفاريس، قال إنه رفض العودة من الرأس الأخضر، مبينا أن القضية رفعت لجهة الاختصاص للفصل فيها.

وأوضح أن غياب المحترف الألماني ماركو مارين يعود إلى خضوع اللاعب للعلاج من إصابة لحقت به، مطالبا بعدم الالتفات للإشاعات التي تحاك ضد النادي ولاعبيه في الفترة الأخيرة.

وحول تأخر تجديد عقود بعض اللاعبين ودخولهم فترات منحت بعضهم فرصة الرحيل عن الفريق، أجاب المدير التنفيذي بأن تغيير الإدارة وإعادة صياغة بعض الأمور والعقود كانت السبب في ذلك، موضحا أن المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل تكفل بدفع كل المبالغ الخاصة باللاعبين ياسر المسيليم وسلمان المؤشر.

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وفيما يخص مواجهة الديربي اليوم أمام الند التقليدي الاتحاد، أكد الحارثي جاهزية الفريق للمواجهة، وقال إن الأهلي لن يركن لنتائج الماضي، وأن وضع الاتحاد ومركزه المتأخر في الترتيب العام يزيدان من قوة اللقاء، حيث سيسعى لمغادرة مركزه وتعويض خسارته الماضية من أبها، مشيرا إلى وجود البديل لتعويض غياب ليما بسبب البطاقات.

على الصعيد نفسه، نفى البرازيلي جوزيف دي سوزا ما طاله من إشاعات في الفترة الماضية بعد تأخره في الانضمام إلى معسكر الفريق، وقال «أصبت بفيروس كورونا الأمر الذي تسبب في خضوعي للعلاج والحجر، وفور التعافي بصورة تامة عدت للتدريبات».

وقال عن مواجهة اليوم أمام الاتحاد «دائما ما تكون لقاءات الديربي مثيرة ومهمة، ونحن مستعدون لها رغم افتقادنا للجماهير».