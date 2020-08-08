شكرا لقرائتكم خبر المولد أمل الاتحاديين لمجاراة السومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد المولد أكثر لاعبي الاتحاد الحاليين، تسجيلا في مرمى فريق الأهلي، حيث سجل خلال المواسم السابقة 5 أهداف في مرمى الأهلي بدوري المحترفين، في الوقت الذي غاب فيه عدد من اللاعبين من محليين وأجانب في خط الهجوم عن التهديف.
ورغم الغياب الطويل للمولد بسبب الإيقاف لمدة موسم إلا أن الآمال معقودة عليه للعودة عبر بوابة الغريم والند التقليدي.
في المقابل، يعد المهاجم السوري أخطر لاعب يخشاه الاتحاديون خاصة أنه نجح في تسجيل 11 هدفا بفريقهم ضمن منافسات الدوري منذ موسم 2014، كما أنه سجل حضوره بمرمى الاتحاد في مباراة الدور الأول ضمن الجولة التاسعة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل السومة الهدف الثاني فيما سجل الهدف الأول عبدالفتاح عسيري، أما هدف الاتحاد الوحيد فحمل توقيع زياد المولد.
ولطالما يكون استعداد لاعبي الفريقين لهذا اللقاء مختلفا والبحث عن الظهور في الديربي خاصة في تسجيل الأهداف وهو الأمر الذي يجيده السومة في ظل ضعف الخط الدفاعي من الأطراف والعمق مما يسهل له مهام التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر المولد أمل الاتحاديين لمجاراة السومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.