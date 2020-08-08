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المولد أمل الاتحاديين لمجاراة السومة

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- بواسطة أيمن الوشواش - إذا كان عشاق وأنصار الأهلي دائما ما يتوقعون أن تكون للمهاجم السوري عمر السومة كلمة في لقاءات الديربي أمام الند التقليدي الاتحاد، فإن عشاق وأنصار الاتحاد يعولون كثيرا على نجم خط الوسط فهد المولد في أن يكون لحضوره اليوم كلمة قوية في مواجهة الفريقين في قمة الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويعد المولد أكثر لاعبي الاتحاد الحاليين، تسجيلا في مرمى فريق الأهلي، حيث سجل خلال المواسم السابقة 5 أهداف في مرمى الأهلي بدوري المحترفين، في الوقت الذي غاب فيه عدد من اللاعبين من محليين وأجانب في خط الهجوم عن التهديف.

ورغم الغياب الطويل للمولد بسبب الإيقاف لمدة موسم إلا أن الآمال معقودة عليه للعودة عبر بوابة الغريم والند التقليدي.

في المقابل، يعد المهاجم السوري أخطر لاعب يخشاه الاتحاديون خاصة أنه نجح في تسجيل 11 هدفا بفريقهم ضمن منافسات الدوري منذ موسم 2014، كما أنه سجل حضوره بمرمى الاتحاد في مباراة الدور الأول ضمن الجولة التاسعة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل السومة الهدف الثاني فيما سجل الهدف الأول عبدالفتاح عسيري، أما هدف الاتحاد الوحيد فحمل توقيع زياد المولد.

ولطالما يكون استعداد لاعبي الفريقين لهذا اللقاء مختلفا والبحث عن الظهور في الديربي خاصة في تسجيل الأهداف وهو الأمر الذي يجيده السومة في ظل ضعف الخط الدفاعي من الأطراف والعمق مما يسهل له مهام التسجيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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