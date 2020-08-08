ديربي الاتحاد والأهلي.. انتفاضة أم استمرار فرجة؟

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وتختلف مواجهة اليوم كثيرا عن سابقاتها رغم تشابه بعض الأحداث مقارنة بالموسم الماضي على الأقل، والذي كان فيه الاتحاد يبحث عن طوق نجاة من الهبوط كما هو حاله الآن، فيما كان يزاحم الأهلي على مراكز المقدمة كما حاله الآن أيضا، إلا أن الغائب الأبرز عن الحدث هو جمهور الفريقين، حيث اعتادت مدرجات ملعب الجوهرة على استقبال نحو 60 ألف متفرج في الديربي، لكنهم يغيبون اليوم بسبب جائحة كورونا.
منذ موسم 2012 وحتى مباراة الدور الأول، لم يفز الاتحاد على الأهلي، حيث تواجها 15 مرة كسب فيها الأهلي 8 لقاءات وحضر التعادل في 7 مناسبات، وهو ما يضع الاتحاد أمام ضرورة إيقاف هذه السلسلة المخيبة رغم أنه لا يزال يعيش آثار الخسارة الموجعة 1-2 من أبها في الجولة الماضية مقابل نشوة الأهلي بفوزه العريض 4-2 على الحزم.
وتشهد المواجهة جملة من الغيابات في الفريقين، حيث يغيب من الاتحاد ويلفريد بوني وليوناردو جيل وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا لأسباب مختلفة، فيما يغيب عن الأهلي، ديجانيني تفاريس لفسخ عقده ولوكاس ليما وهيثم عسيري بسبب الإيقاف، ومهند عسيري وحسين المقهوي وماركو مارين ونوح الموسى لعدم اكتمال جاهزيتهم ويوسف بلايلي لعدم عودته من الجزائر.
بطاقة المباراة
المناسبة : دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة : 24
التوقيت 09:00 م
درجة الحرارة : 32
مدرب الأهلي: الكرواتي فلادان ميلويفيتش
درب الاتحاد : البرازيلي فابيو كاريلي
قبل وبعد العودة
- 8 مواسم متتالية لم يفز فيها الاتحاد على الأهلي.
- تواجها 15 مرة في الدوري منذ 2012، فاز الأهلي 8 مرات وتعادلات 7 مرات.
- على ملعب الجوهرة تحديدا تواجها 11 مرة، كسب الأهلي 6 لقاءات وتعادلا 5 مرات.
- مباراة الدور الأول حسمها الأهلي بالفوز 2-1.
- الاتحاد الأكثر تعرضا للضغط بعد خسارته في الجولة الماضية من أبها 1-2.
- يحتل الاتحاد المركز الـ13 برصيد 23 نقطة وخسارته اليوم تدخله في حسابات معقدة.
- الأهلي استعاد المركز الثالث بفوزه على الحزم 4-2 ورفع رصيده إلى 40 نقطة.
- الاتحاد استقبل أهدافا أكثر مما سجل، حيث ولج مرماه 35 وسجل 31 هدفا.
- عدد أهداف الأهلي تعادل عدد نقاطه (40 هدفا و40 نقطة) فيما ولج مرماه 27 هدفا.
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