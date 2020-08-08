الاتفاق يهدد الفيحاء بمصير العدالة

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ويدخل الاتفاق الذي يحتل المركز التاسع، اللقاء بعد أن ابتعد عن مناطق خطر الهبوط بخطفه كامل نقاط مباراة العدالة، لكنه يطمع في تحسين وضعه واقتحام المراكز المتقدمة بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي.
في المقابل، يسعى فريق الفيحاء صاحب المركز الـ11، إلى تعويض خسارته في الجولة الـ23 الماضية أمام الفتح 0-2، ولتحقيق ذلك، بقي الفريق في الدمام بعد مباراة الفتح ولم يعد إلى المجمعة مواصلا إعداده لمواجهة اليوم من أجل التعود على الأجواء الرطبة والحارة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية.
وسيعمل مدرب الفيحاء البرتغالي خورخي سيماو على تعويض خسارة الفتح والابتعاد عن مراكز الخطر وضمان البقاء بالمناطق الدافئة.
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