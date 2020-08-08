شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يهدد الفيحاء بمصير العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنشوة الفوز على العدالة في الجولة الماضية 1-0، يستضيف الاتفاق (32 نقطة) نظيره الفيحاء (27 نقطة) على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في إطار لقاءات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتفاق الذي يحتل المركز التاسع، اللقاء بعد أن ابتعد عن مناطق خطر الهبوط بخطفه كامل نقاط مباراة العدالة، لكنه يطمع في تحسين وضعه واقتحام المراكز المتقدمة بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي.

في المقابل، يسعى فريق الفيحاء صاحب المركز الـ11، إلى تعويض خسارته في الجولة الـ23 الماضية أمام الفتح 0-2، ولتحقيق ذلك، بقي الفريق في الدمام بعد مباراة الفتح ولم يعد إلى المجمعة مواصلا إعداده لمواجهة اليوم من أجل التعود على الأجواء الرطبة والحارة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية.

وسيعمل مدرب الفيحاء البرتغالي خورخي سيماو على تعويض خسارة الفتح والابتعاد عن مراكز الخطر وضمان البقاء بالمناطق الدافئة.