شكرا لقرائتكم كيف يحل فايلر النقص العددي في صفوف الأهلي ضد إنبي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد توقف دام أكثر من 4 شهور بسبب جائجة كورونا التي كانت سببا في تعليق النشاط الرياضي لفترة طويلة، من أجل إكمال موسمه الاستثنائي والذي بدأه الفريق الأحمر بداية مثالية، وقطع شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

ويحاول فايلر خلال ضربة البداية بعد عودة الدوري أمام إنبي بحل أزمة النقص العددي التي ضربت صفوفه في ظل غياب أكثر من لاعب عن صفوفه في أكثر من مركز لظروف الإصابة أو الإيقاف أو الموافقات السابقة.

ويفتقد الأهلي في هذه المباراة جهود كلا من رمضان صبحي لعدم الحصول على موافقة ناديه الأصلي هيديرسفيلد في تمديد إعارته أو رامي ربيعة للإيقاف بعد طرده في ماراة سموحة قبل توقف المسابقة أو محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مبااة السوبر، أو ياسر إبراهيم للإصابة، أو حسين الشحات الذي أجرى عملية جراحية، فيما لم يتأكد موقف أحمد الشيخ من اللحاق بالمباراة من عدمه.

ويفكر فايلر في كيفية تعويض غياب هؤلاء اللاعبين، وتوظيف أكثر من لاعب لتعويض هؤلاء الغيابات، وإن كان إطمأن بشكل كبير على ثنائي قلب الدفاع بعد تماثل أيمن أشرف للشفاء من الكدمة التي تعرض لها في المباراة، وبات مرشحا للعب بجوار محمود متولي في قلب الدفاع.

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ويعد النيجيري جونيور أجايي المرشح بقوة لقيادة مركز الجناح الأيسر بدلا من رمضان صبحي، في ظل صعوبة إشراك لاعب هيديرسفيلد السابق لحين الحصول على موافقة ناديه الأصلي، لاسيما مع غياب كهربا عن مباراة الغد مع استمرار غيابه لـ8 مباريات قادمة، أو يلجأ فايلر لحيلة توظيف علي معلول كجناح مع الاعتماد على محمود وحيد كظهير أيسر او العكس لتعويض النقص العددي في هذا المركز إذا ما قرر اللعب بأجايي في مركز رأس الحربة.

فيما قد يكون أحمد الشيخ الأقرب لقيادة مركز الجناح الأيسر، حال أثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته للمشاركة في المباراة، وإلا سيكون الأنجولي جيرالدو هو الأقرب للظهور أساسيا خلال تلك المواجهة ، بينما تجري المفاضلة بين مروان محسن واليو بادجي وأجايي لقيادة خط الهجوم أمام إنبي.

كما استقر الرأي لدى فايلر على غالبية المراكز الأخرى ، بحيث يقود محمد الشناوي حراسة المرمى ومحمد هاني وعل معلول في الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب وعمرو السولية واليو ديانج في خط الارتكاز وأفشة في مركز صناعة اللعب.