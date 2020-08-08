شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار يتحدث عن مكاسب الإسماعيلي من ودية نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أدهم السلحدار المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن ودية مصر حملت العديد من المكاسب. وفاز الدراويش على الفريق الصاعد لدورى الأضواء والشهرة بثنائية دون رد.

وأضاف السلحدار فى تصريحات عقب اللقاء :”أهم المكاسب هو ظهور اللاعبين بمستوى بدنى مميز واستعادتهم لجانب كبير من لياقتهم البدنية”. واستكمل حديثه :”أيضا من أبرز المكاسب هو الانضباط التكتيكى للاعبين على مدار المباراة التى اراها احتكاك مميز قبل استئناف الدورى”. واختتم المتوج بدورى 90 مع الفريق قائلا :”ما احزننى فى لقاء اليوم وهو تعرض محمد صادق للاصابة ونتمنى لحاقه بمباراة المصرى”. فاز الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأخير، ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19.

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هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

قبل انطلاق المباراة تعرض محمد صادق صانع الألعاب لإصابة فى الضامة ليتم استبعاده من التشكيل الأساسى قبل لحظات من بداية المباراة ومشاركة الوحش بدلا منه.