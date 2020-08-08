شكرا لقرائتكم فان بيرسي ينضم إلى الطاقم الفني في فينوورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف روبن فان بيرسي أنه انضم للطاقم الفني لنادي فينوورد روتردام لمساعدة مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات واستكشاف عالم التدريب رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة تسمية محددة لمنصبه الجديد في النادي المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية يوم السبت: هذه ليست مهمة رسمية ولهذا أجد صعوبة في تسميتها، فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين، سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا وإن كان الوضع سيروق لي وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا.

وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينوورد قبل عام بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة، وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال ومانشستر يونايتد وفناربخشه كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

وقال فان بيريسي: خلال العام الماضي فعلت فقط الأشياء التي أحبها، فقد عملت محللا في إنجلترا وسافرت كثيرا مع أسرتي والآن سأرى إن كنت سأستمع بالمهمة الجديدة أم لا.