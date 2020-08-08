شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدورى.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدى وحسنى فتحى وأحمد مودى وأحمد محسن، وعصام صبحى ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقى ومحمد كناريا، وصلاح ريكو وباولن فوافى وعبد الله مجدى ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد تونى، ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعى.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.