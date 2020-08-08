شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انتقالهما للزمالك.. فاكر إيه عن صفقة ارتداء التوأم للتي شيرت الأبيض؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار مدوية وصفت بصفقة القرن، ففى مثل هذا اليوم 8 أغسطس من عام 2000 كانت الصدمة الكبرى لجماهير الاهلى بانتقال "التوأم" حسام وإبراهيم حسن إلى نادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد استغناء القلعة الحمراء عن خدماتهما بقرار من الراحل صالح سليم، ولعب التوأم بصفوف الزمالك فى الفترة من 2000 وحتى 2004 ونجحا فى تحقيق الإنجازات والبطولات مع الأبيض فى ظل مجلس إدارة الدكتور كمال درويش. "كاميرا الخليج 365 سألت الجماهير عن احساسهم يوم انتقال التوأم للزمالك " Advertisements وكان الثنائي قد انتقل من الزمالك إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية حيث جاء حسام حسن مديرا فنيا، وإبراهيم مديرا للكرة لكلا من أندية المصرى فى أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى انتقالهما للزمالك.. فاكر إيه عن صفقة ارتداء التوأم للتي شيرت الأبيض؟ فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.