شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جينارو جاتوزو، مدرب فريق نابولي الإيطالي، وكيكي ستين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في أياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- ألبا.

الوسط: سيرجي روبيرتو- راكيتيتش- دي يونج.

الهجوم: ميسي- سواريز- جريزمان.

فيما جاء تشكيل نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: دي لورينزو- مانولاس- كوليبالي- ماريو روي.

الوسط: فابيان رويز- ديمي- زيلينسكي.

الهجوم: كاليخون- ميرتينز- إنسيني.

Advertisements

وعادت بطولة دوري الأبطال أمس، بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهلت 4 أندية إلى ربع النهائي قبل توقف المسابقة، وهي لايبزيج الألماني، أتالانتا الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وانضم إليهم أمس، ليون الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتستكمل باقي مباريات دور ثمن النهائي اليوم، حيث يواجه نابولي مضيفه برشلونة، وسيلعب بايرن ميونيخ على ملعبه ضد تشيلسي.

وانتهت مواجهات الذهاب بفوز بايرن ميونيخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل برشلونة خارج ملعبه مع نابولي بهدف لمثله.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب الفائز من برشلونة ونابولي مع المتأهل من بايرن ميونيخ وتشيلسي يوم الجمعة، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق ليون يوم السبت.