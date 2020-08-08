شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكي» يقود هجوم بايرن ميونخ في مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في أياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: كيميتش- بواتينج- ألابا- دافيز.

الوسط: ألكنتارا- جوريزكا- بيرسيتش- مولر- جنابري.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

وعادت بطولة دوري الأبطال أمس، بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهلت 4 أندية إلى ربع النهائي قبل توقف المسابقة، وهي لايبزيج الألماني، أتالانتا الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وانضم إليهم أمس، ليون الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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وتستكمل باقي مباريات دور ثمن النهائي اليوم، حيث يواجه نابولي مضيفه برشلونة، وسيلعب بايرن ميونيخ على ملعبه ضد تشيلسي.

وانتهت مواجهات الذهاب بفوز بايرن ميونيخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل برشلونة خارج ملعبه مع نابولي بهدف لمثله.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب الفائز من برشلونة ونابولي مع المتأهل من بايرن ميونيخ وتشيلسي يوم الجمعة، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق ليون يوم السبت.