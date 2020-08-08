شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

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الدفاع: على معلول، محمود وحيد، محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي «قفشة»، وليد سليمان، جونيور أجايي، جيرالدو، أحمد الشيخ، محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.