شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ليون على رادار الفرق العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 اكدت صحفية ليكيب الفرنسية وجود صراع بين ثلاثة أندية أوروبية كبيرة على التعاقد مع حسام عوار نجم خط وسط أولمبيك ليون.

Advertisements وأفادت الصحيفة أن هذه الأندية هي مانشستر سيتي وآرسنال الإنكليزيين و​يوفنتوس​ الإيطالي. وأكدت الصحيفة أن أوليمبيك ليون لن يفرط في عوار صاحب الأصول الجزائرية بمبلغ أقل من 54 مليون جنيه إسترليني. وأشارت ليكيب أن عوار البالغ من العمر 22 عامًا تألق بشكل لافت للنظر وساهم في تأهل فريقه للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي.

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