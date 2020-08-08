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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ليون على رادار الفرق العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
اكدت صحفية ليكيب الفرنسية وجود صراع بين ثلاثة أندية أوروبية كبيرة على التعاقد مع حسام عوار نجم خط وسط أولمبيك ليون.
وأفادت الصحيفة أن هذه الأندية هي مانشستر سيتي وآرسنال الإنكليزيين ويوفنتوس الإيطالي.
وأكدت الصحيفة أن أوليمبيك ليون لن يفرط في عوار صاحب الأصول الجزائرية بمبلغ أقل من 54 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت ليكيب أن عوار البالغ من العمر 22 عامًا تألق بشكل لافت للنظر وساهم في تأهل فريقه للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي.
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