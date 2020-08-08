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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونز: يورغن كلوب مدرب مثالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
تحدث اللاعب الانكليزي الشاب كيرتيس جونز عن تجربته مع المدرب الالماني يورغن كلوب في ليفربول.
كلام جونز جاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "العمل مع كلوب؟ سأكتفي بكلمة واحدة، إنه مثالي".
وأضاف: "إنه مدرب مثالي لأي نوع من اللاعبين (مدافع، لاعب خط وسط، مهاجم، حارس) أي مركز، لأنه شخص جيد، ويتعامل مع الجميع كأنه (أب)".
وتابع: "إنه بمثابة شخص جيد للغاية بالنسبة لي، يشركني في الأوقات المناسبة، ويعلم ما هو الشيء المثالي بالنسبة لي، لا يضعني في مركز أو موقف غير مناسب لي، فهو يعرف متى يتعين على كل لاعب المشاركة، لذا فهو مدرب مثالي".
وأنهى تصريحاته قائلًا: "إلى جانب ذلك، فهو رجل عظيم وذو شخصية رائعة، أحب العمل معه؛ وآمل أنّ أقضى معه سنوات عديدة أخرى".
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