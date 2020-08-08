جونز: يورغن كلوب مدرب مثالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

تحدث اللاعب الانكليزي الشاب ​كيرتيس جونز​ عن تجربته مع المدرب الالماني ​يورغن كلوب​ في ​ليفربول​.



كلام جونز جاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "العمل مع كلوب؟ سأكتفي بكلمة واحدة، إنه مثالي".

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وأضاف: "إنه مدرب مثالي لأي نوع من اللاعبين (مدافع، لاعب خط وسط، مهاجم، حارس) أي مركز، لأنه شخص جيد، ويتعامل مع الجميع كأنه (أب)".

وتابع: "إنه بمثابة شخص جيد للغاية بالنسبة لي، يشركني في الأوقات المناسبة، ويعلم ما هو الشيء المثالي بالنسبة لي، لا يضعني في مركز أو موقف غير مناسب لي، فهو يعرف متى يتعين على كل لاعب المشاركة، لذا فهو مدرب مثالي".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "إلى جانب ذلك، فهو رجل عظيم وذو شخصية رائعة، أحب العمل معه؛ وآمل أنّ أقضى معه سنوات عديدة أخرى".