بيانيتش يودع يوفنتوس قبل الانتقال لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

ودع البوسني ميراليم بيانيتش اليوم السبت، يوفنتوس الإيطالي برسالة في حساباته المختلفة على الشبكات الاجتماعية عقب إقصاء "السيدة العجوز" من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي. وكتب اللاعب: "واجهت الماضي (ليون) لأبقى في الحاضر، ولو على الأقل لبضعة أيام، اليوم ستفترق طرقنا، لكن كل سنتيمتر قطعته لأصل إلى هنا كان مُهماً وسيبقى في قلبي ويرافقني أينما ذهبت". ولعب البوسني مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات فاز فيها بلقب الدوري 4 مرات والكأس مرتين وكأس السوبر مرة وسينضم للبرسا بداية من الموسم المقبل. وتعاقد البرسا مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو بجانب 5 ملايين أخرى في صورة متغيرات، مع انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو و10 ملايين أخرى في صورة متغيرات. ووقع بيانيتش (30 عاماً) عقداً يمتد مع البرسا حتى يونيو (حزيران) 2024 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 400 مليون يورو.

