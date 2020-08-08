- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس: كنا نرغب في المزيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
قيم لاعب ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس، اليوم السبت، موسم فريقه عقب الإقصاء من دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، مشيراً إلى أن فريقه ينهي الموسم بمذاق تختلط فيه "الحلاوة بالمرارة". وكتب اللاعب في منشور على حساباته بالشبكات الاجتماعية المختلفة: "انتهى موسم غريب كان له قسوته على الجميع، لا بد من إبراز فوزنا بالليغا، خاصة في ظل استثنائية الدوري هذا الموسم، وبالمثل كأس السوبر". وأضاف راموس: "لكننا نشعر بالحزن بسبب تعرضنا للإقصاء من دوري الأبطال، كنا نرغب في المزيد، لكن علينا أن نرتاح لننافس على كل البطولات في الموسم المقبل لأن هذا النادي وتاريخه يستحقان المزيد، في الخسارة والفوز ريال مدريد سيبقى على الدوام". وغاب راموس عن مباراة الجمعة، التي خسرها ريال مدريد بهدفين لواحد على ملعب الاتحاد بسبب الإيقاف، وبعد أداء كارثي من زميله في الفريق، الفرنسي رفائيل فاران.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس: كنا نرغب في المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.