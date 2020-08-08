راموس: كنا نرغب في المزيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

قيم لاعب ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس، اليوم السبت، موسم فريقه عقب الإقصاء من دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، مشيراً إلى أن فريقه ينهي الموسم بمذاق تختلط فيه "الحلاوة بالمرارة". وكتب اللاعب في منشور على حساباته بالشبكات الاجتماعية المختلفة: "انتهى موسم غريب كان له قسوته على الجميع، لا بد من إبراز فوزنا بالليغا، خاصة في ظل استثنائية الدوري هذا الموسم، وبالمثل كأس السوبر". وأضاف راموس: "لكننا نشعر بالحزن بسبب تعرضنا للإقصاء من دوري الأبطال، كنا نرغب في المزيد، لكن علينا أن نرتاح لننافس على كل البطولات في الموسم المقبل لأن هذا النادي وتاريخه يستحقان المزيد، في الخسارة والفوز ريال مدريد سيبقى على الدوام". وغاب راموس عن مباراة الجمعة، التي خسرها ريال مدريد بهدفين لواحد على ملعب الاتحاد بسبب الإيقاف، وبعد أداء كارثي من زميله في الفريق، الفرنسي رفائيل فاران.

