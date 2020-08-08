شكرا لقرائتكم اصابة لاعب الاسماعيلي محمد صادق قبل مباراة مصر الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى للإصابة فى العضلة الضامة خلال خوضه عمليات الاحماء ، قبيل انطلاق المباراة الودية التى اقيمت مساء اليوم أمام نادى مصر وانتهت بانتصار الفريق بثنائية ، هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب الدولى للأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدة غيابه.

ويتطلع طبى الدراويش لبذل قصارى جهده من أجل سرعة تجهيز اللاعب قبيل انطلاق المباراة المنتظرة أمام المصرى البورسعيدى يوم الجمعة القادم فى الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى المحلى.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأخير، ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19.

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هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

قبل انطلاق المباراة تعرض محمد صادق صانع الألعاب لإصابة فى الضامة ليتم استبعاده من التشكيل الأساسى قبل لحظات من بداية المباراة ومشاركة الوحش بدلا منه.