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21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة أسوان فى الدوري

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جدة - عمرو شويل  

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي وأحمد محسن وعصام صبحي ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقي و محمد كناريا وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد توني ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي. 

 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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