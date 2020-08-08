شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوقع عقوبة جديدة على مدرب المصري طارق العشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي توقيع عقوبة جديدة علي طارق العشري المدير الفني للنادي المصري بعد حضوره مباراة فريقه الاخيرة بالدوري امام الزمالك رغم استمرار ايقافه حيث قضي مباراتين فقط من عقوبة الايقاف الموقعة عليه ويتبقي له مباراة هي مباراة الزمالك الاخيرة .

وسادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن العشرى كان قد تم ايقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.

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وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة ، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى ما يعنى استمرار ايقافه الا أنه حضر مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط.

وفاز الزمالك على المصرى بهدف نظيف سجله محمود علاء مدافع الأبيض.