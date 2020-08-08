شكرا لقرائتكم هل يشارك مصطفى فتحي في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. شكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم شكوك حول قدرة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، على اللحاق بمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الاثنين باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وتغيب مصطفى فتحى عن الزمالك فى مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة، نظرا لمعاناته من إصابة عضلية فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

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وخضع مصطفى فتحى لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي لفريق الزمالك، اليوم، لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة بينما انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق بعد نهاية البرنامج التأهيلى الخاص به فى الفترة الأخيرة، حيث تغيب مؤخرا عن لقاء الفريق أمام المصرى بسبب معاناته من مشاكل فى الحوض قبل التعافى من الإصابة.

وأدى الزمالك تدريباته ظهر اليوم، السبت، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، وبدأ مران الفريق الأبيض بمحاضرة قصيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراة المصرى الأخيرة، والتى فاز بها الفريق بهدف دون رد، ثم تحدث عن أهمية لقاء الاتحاد السكندرى وضرورة الفوز بالثلاث نقاط، وأشاد المدير الفنى للزمالك بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبوه فى لقاء المصرى متمنياً أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.