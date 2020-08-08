شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. أسباب تكشف قائمة غيابات نجوم القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة الأهلي لمباراة إنبي غداً في الدوري غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب كلاً من ،حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كلاً من ، شريف إكرامي وصالح جمعة والثائي الصاعد عربي بدر ومحمد شكري لأسباب فنية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التى ستدخل معسكر بعد قليل لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.

ويعود الاهلي لمنافساته في بطولة الدوي بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا حيث كانت أخر مباراة للأهلي أمام سموحة يوم 11 مارس الماضي .

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من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس وذلك قبل ساعات من مواجهة أنبي ،وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الجمعة ؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «6 مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.