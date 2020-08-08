شكرا لقرائتكم غوليني يغيب أمام باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتقد نادي أتالانتا الإيطالي حارس مرماه بييرلويجي غوليني خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة في الركبة.

وقال غوليني عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور "لسوء الحظ تم رفع الراية البيضاء، أعاني من مشكلة في أربطة الركبة، سأغيب لنحو شهرين، التوقف بات إلزاميا".

Advertisements

وأكمل غوليني (25 عاما)، موسمه الرابع مع اتالانتا، لكنه تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله روبين غوسينس خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام إنتر ميلان صفر - 2 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي في الأول من الشهر الجاري. ويغيب غوليني عن المباراة أمام سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في لشبونة.

ومن المقرر أن يحرس ماركو سبورتيلو مرمى اتالانتا بدلا من جوليني بعد أن غاب عن المباراة أمام فالنسيا الإسباني في إياب دور الستة عشر الأوروبي في العاشر من مارس الماضي والتي انتهت بفوز أتالانتا 4 - 3 ليتفوق النادي الإيطالي 8 - 4 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويخوض أتالانتا أول مشاركة له في دوري الأبطال كما تأهل للنسخة المقبلة للبطولة باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإيطالي.