شكرا لقرائتكم المؤشر يمدد مع أهلي جدة حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة، اليوم السبت، تمديد تعاقده مع سلمان المؤشر لاعب الفريق لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر"، أن المؤشر وقع على عقد جديد يبقية بالنادي حتى عام 2023.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد سلمان المؤشر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولكن إدارة الفريق نجحت في توقيعه لعقد جديد.
ويأتي الحصول على توقيع المؤشر قبل ساعات من خوض لقاء الديربي المنتظر أمام الاتحاد ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر يمدد مع أهلي جدة حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.