شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى مهدد باستمرار غيابه عن الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم شكوك حول قدرة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، على اللحاق بمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الاثنين باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وتغيب مصطفى فتحى عن الزمالك فى مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة، نظرا لمعاناته من إصابة عضلية فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

وخضع مصطفى فتحى لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي لفريق الزمالك، اليوم، لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة بينما انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق بعد نهاية البرنامج التأهيلى الخاص به فى الفترة الأخيرة، حيث تغيب مؤخرا عن لقاء الفريق أمام المصرى بسبب معاناته من مشاكل فى الحوض قبل التعافى من الإصابة.