شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع عقوبة جديدة على طارق العشرى بعد حضور مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توقيع عقوبة جديدة على طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، بعد حضوره مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الزمالك رغم استمرار إيقافه، حيث قضى مباراتين فقط من عقوبة الإيقاف الموقعة عليه ويتبقى له مباراة هى مباراة الزمالك الأخيرة .
وسادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة أن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.
وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى، كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى، ما يعنى استمرار إيقافه إلا أنه حضر مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط. وفاز الزمالك على المصرى بهدف نظيف سجله محمود علاء مدافع الأبيض.
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