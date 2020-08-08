شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 8 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى، الخطيب يقود المحاولة الأخيرة لبقاء رمضان صبحي في الأهلي.

21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن اتخاذ قرار بتوقيع 21 عقوبة متدرجة على الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقال مصدر بالجبلاية، إن عقوبات اتحاد الكرة بالكامل عبارة عن غرامات مالية متدرجة لكل إجراء يتم مخالفته، سواء عدم ارتداء الكمامات أو عدم وجود مواد مطهرة مع كل فريق، وغيرها من الإجراءات.