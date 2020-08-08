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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 8 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى، الخطيب يقود المحاولة الأخيرة لبقاء رمضان صبحي في الأهلي.
21 عقوبة متدرجة من اتحاد الكرة ضد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالدورى
كشف مسئولو اتحاد الكرة عن اتخاذ قرار بتوقيع 21 عقوبة متدرجة على الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقال مصدر بالجبلاية، إن عقوبات اتحاد الكرة بالكامل عبارة عن غرامات مالية متدرجة لكل إجراء يتم مخالفته، سواء عدم ارتداء الكمامات أو عدم وجود مواد مطهرة مع كل فريق، وغيرها من الإجراءات.
الخطيب يقود المحاولة الأخيرة لبقاء رمضان صبحي في الأهلي
يُجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محاولة أخيرة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق في القلعة الحمراء بعدما تراجع اللاعب عن اتفاقه السابق بالاستمرار مع الفريق، وأعلن مؤخراً أنه يرغب في العودة لإحدى الدوريات الأوربية.
مؤتمر صحفى وبروتوكول تعاون بين اتحاد اليد وأحد المستشفيات الأربعاء
كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وأحد المستشفيات الأربعاء المقبل فى مقر المستشفى لعلاج لاعبى المنتخب، مشيراً إلى أن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل .
الزمالك يقرر مخاطبة الرجاء لإعادة "أحداد" إلى التدريبات البيضاء
قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى خلال الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.
فتح مسئولو النادى الأهلى الباب أمام الأندية الراغبة فى شراء الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حاجة الفريق لجهوده فى الفترة المقبلة، ورغم أن الفترة الماضية شهدت أنباء كثيرة حول تلقى النادى عروضاً من أندية خارجية لضم اللاعب الأنجولى، وأبرزها عرض من نادى درجة ثانية فى البرازيل إلا أن الأهلى لم يتلقى أية عروض رسمية لشراء اللاعب، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن ما تردد فى هذا الأمر مجرد أحاديث إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع.
جوميز يخصص برنامجا تدريبيا لتجهيز شيلونجو لمباريات الإسماعيلى بالدورى
وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للناميبى شيلونجو مهاجم الفريق لتجهيزه لمباريات الدراويش المقبلة ببطولة الدوري بعد عودته متأخراً من بلاده ، وشهد المران الصباحى للإسماعيلى أمس الجمعة انتظام المهاجم الدولى الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته من بلاده إثر رحلة سفر طويلة، وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب فى ظل عدم اكتمال جاهزيته وابتعاده عن التدريبات لفترة.
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