شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلى أمام إنبى.. إكرامى وصالح جمعة والمصابون والموقوفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الأهلى لمباراة إنبى غداً فى الدورى غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع، وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من: شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا بعد قليل لخوض مباراة إنبى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وتضم القائمة، كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخرى، ومروان محسن، وأليو بادجي.

ويعود الأهلى لمنافساته فى بطولة الدوى بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا حيث كانت أخر مباراة للأهلى أمام سموحة يوم 11 مارس الماضى.

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من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى سلبية المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس وذلك قبل ساعات من مواجهة إنبى، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحى أمس الجمعة؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضى، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة الدورى برصيد 49 نقطة، بعد الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.