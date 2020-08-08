شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يشرح لـ"لاعبى الاتحاد" خطة مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تفاؤله بمواجهة الزمالك، رغم الغيابات التى يعانى منها فريقه قبل اللقاء المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، مؤكدا جاهزية اللاعبين رغم النقص العددى الكبير فى صفوف زعيم الثغر قبل مواجهة الفريق الأبيض.

ويغيب عن الاتحاد السكندرى فى مواجهة الزمالك، 8 لاعبين وهم:"أنيس سالتو وأكوى وويلسون إلى جانب نور السيد للإيقاف والثنائى عمر الميدانى وأيمن غباشى للإصابة بجانب الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائى الزمالك المعار للاتحاد والمقرر عدم مشاركته بسبب بند منع مشاركتهم أمام الفريق المتواجد فى عقد استعارتهما".

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وأوضح طلعت يوسف إنه لديه ثقة كبيرة فى العناصر المتواجدة مع الفريق لتعويض الغيابات وعقد جلسة خاصة مع اللاعبين قام من خلالها بشرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الزمالك خلال مباراته أمام المصرى الأخيرة بالدورى ونقاط القوة والضعف وأعطى تعليمات خاصه لخط الدفاع بضرورة الرقابة اللصيقة لمصطفى محمد مهاجم الزمالك وخاصة فى الكرات الثابته والتركيز معه ومع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض فى الركلات الركنية.

كما أعطى طلعت يوسف التعليمات للسيد سالم و محمود شعبان، تعليمات بضرورة غلق الجبهات اليمنى واليسرى وتقليل نسبة إرسال لاعبى الزمالك للكرات العرضية مع تكليفات خاصه للاعبى الوسط هشام محمد وأحمد نبيل مانجه بالالتزام بالتعليمات سواء الدفاعية أو الهجومية طوال واللقاء وحتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

فيما تغلب الزمالك مؤخرا على المصرى، بهدف نظيف، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى ليحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.