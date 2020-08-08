شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات كورونا فى صفوف مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى مصر المقاصة بوجود ثلاثة حالات إيجايبة لفيروس كورونا ضمن المسحة التى أجريت بالأمس لـ 34 لاعباً والجهاز الفنى والإدارى، ويعانى لاعبان وعضو بالجهاز الطبى بالمقاصة من الفيروس اللعين، وعلى الفور قررت إدارة الفريق الفيومى استبعادهم من مواجهة أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة عصر غداً الأحد على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام التى عادت عجلتها للدوران مساء الخميس الماضى بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

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على الجانب الآخر، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتر محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية المسحة التى أجريت بالأمس لـ 34 لاعباً والجهاز الفنى والإدارى، ماعدا لاعب واحد ظهرت نتائجه إيجابية بالفيروس التاجى، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية والاحترازية اللازمة بعزله بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد عبد الغفار.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مراناً قوياً فى ختام استعداداته بمعسكره فى المركز الأولمبى لمواجهة مصر المقاصة غداً، الأحد، وذلك فى إطار مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، التى عادت من جديد بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويعد هذا اللقاء هو الاختبار الرسمى الأول لأحمد كشرى مدرب أسوان والذى تولى الإدارة الفنية لأبناء الجنوب عقب استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أسوان خلال فترة توقف كورونا.