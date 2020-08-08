شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على لاعبيه بانتصار ثنائى على نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأخير، ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19.



هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

قبل انطلاق المباراة تعرض محمد صادق صانع الألعاب لإصابة فى الضامة ليتم استبعاده من التشكيل الأساسى قبل لحظات من بداية المباراة ومشاركة الوحش بدلا منه.



بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

وشارك من مقاعد البدلاء: محمد مجدى الجمل – محمد عمار – بيكيتى – عمر الوحش – أسامة إبراهيم – محمد بيومى – محمد الشامى – حازم مرسى.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربعة مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.